Vol des rails du Ter: Une enquête ouverte

Jeudi 20 Décembre 2018

La gendarmerie est aux trousses de ceux qui volent les câbles et boulons sur le tracé du Train express régional (Ter). Selon « Le Quotidien », la gendarmerie a ouvert une enquête pour mettre la main sur les vandales qui multiplient ces actes répréhensibles.



Rappelons que le lancement du Ter est prévu début janvier 2019. L’objectif du Ter, dans le court terme, est de désenclaver la navette entre le centre-ville et Diamniadio (30Km). Il est prévu une extension jusqu’à l’aéroport international Blaise Diagne avant qu’il ne soit prolongé jusqu’à Mbour et Thiès. Le montant total de 568 milliards FCFA pour l’extension du chemin de fer.

