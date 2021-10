Vol du minibus de SEN TV: Le voleur, identifié est agent du Groupe D-Média Le minibus de la SEN TV volé le week-end dernier à Dakar détient ses secrets. D’après seneweb, l’auteur des faits n’est personne d’autre qu’un chauffeur employé dans le même groupe de presse.

L’agent de SEN TV incriminé dans cette affaire s’est procuré également une copie de la carte nationale d’identité de Bougane Guèye pour rassurer ses éventuels clients. Ainsi muni de ce document appartenant au propriétaire légitime du minibus de 15 places, le mis en cause a sillonné les parkings pour trouver acquéreur.



De ce fait, l’agent indélicat de Dmedia a réussi à écouler le véhicule volé auprès d’un transporteur, moyennant un montant avoisinant les 8 millions F Cfa. Au cours de leur marchandage, l’acquéreur n’a pas jugé nécessaire de demander une procuration, parce que le prix de ce véhicule était abordable.



Mais la brigade de recherches de Thiès, qui avait mis en branle ses limiers suite à l’alerte lancée, a retrouvé la voiture de marque Toyota à Tivaouane. Cet exploit est le fruit d’intenses recherches menées par les pandores. L’auteur du vol et son receleur ont été également arrêtés.







