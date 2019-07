Vol en réunion, agression… : Boy Djinné acquitté, reste en prison Baye Modou Fall, alias Boy Djinné, était devant la barre de la Chambre criminelle de Dakar, ce mardi matin. Accusé d'association de malfaiteurs, faux et usage de faux, vol en réunion avec usage d'armes et de véhicules, détention illégale d'armes et agression, il a été acquitté de ces chefs d’inculpation.

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019 à 15:36 | | 0 commentaire(s)|

Toutefois, le spécialiste des évasions spectaculaires, reste en prison, justement pour ce délit d’évasion, selon la RFM.



Boy Djinné a été attrait à la barre le 11 juin dernier, avant que le procès ne soit renvoyé au mardi 2 juillet 2019 du fait de l'absence des avocats de la défense. Le procureur avait demandé son acquittement.



Sa famille a demandé que son dossier soit diligenté. Selon son épouse qui s'est prononcée sur la même station Fm, "le père de Boy Djinné et son fils, sont décédés pendant sa détention. Actuellement, sa mère est malade. Nous demandons aux autorités de diligenter son dossier pour éviter que sa maman, aussi, ne décède en son absence".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos