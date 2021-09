Vol en réunion avec violence : un apprenti-chauffeur chef de gang arrêté et déféré Apprenti chauffeur de profession, Samba F. B. dit Bathie est un agresseur notoire qui a fini avec sa bande de semer la terreur à Cambérène et aux Parcelles assainies. Mais les limiers des Parcelles Assainies ont mis fin à ses agissements.

L’apprenti chauffeur a été alpagué nuitamment à l’Unité 15 des Parcelles assainies alors qu’il tentait de voler dans une maison. Il a brandi un tesson de bouteille pour tenter d’attaquer le jeune qui l’avait aperçu en train de commettre son forfait.



Le bonhomme a alerté le voisinage et les jeunes se sont mobilisés pour interpeller Samba. Il est conduit au commissariat de police. Lors de son interrogatoire, le quidam a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés avant de présenter ses excuses.



Il balance les noms de ses amis qui ont réussi à prendre la fuite lors de son interpellation. Samba F. B. a été déféré au parquet au terme de sa garde à vue, pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec violence commis la nuit.

