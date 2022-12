Vol en réunion commis la nuit avec usage d’armes blanches : Deux malfrats mis hors d’état de nuire Poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme blanche, M. Ndiaye et M. Dème profitaient de la pénombre, pour intercepter les passants et les conducteurs de véhicules particuliers, avant de les déposséder de leurs biens, informe "Le Témoin".

La première victime, Bassirou Wade, un artiste qui habite aux HLM Grand Yoff, s’est fait agresser vers les coups de 3 heures du matin alors qu’il rentrait chez lui. C’est aux abords de ‘’Tali bou Bess’’ (Grand Médine) qu’il a croisé les deux agresseurs qui lui ont exigé son téléphone portable. Face à son refus, les malfaiteurs l’ont attaqué avant de lui soutirer son téléphone portable de marque IPHONE 11 Pro max, sa sacoche contenant la somme de 22 000 FCfa, des écouteurs airpods, son passeport et deux flacons de parfum. Après leur forfait, les deux malfaiteurs ont pris la tangente, avant de s’évaporer dans les rues de Grand Médine.



Le lendemain, ils se sont attaqués au nommé Mouhamadou Al Falassa Mbodji, un musicien qui se rendait aux Almadies en voiture. Alors qu’il roulait lentement devant un attroupement de jeunes gens, les deux mis en cause ont ouvert la porte de sa voiture avant de prendre son téléphone portable de marque IPHONE XR, sa pièce d’identité et la somme de 10 000 FCfa. Lorsqu’il a voulu poursuivre ses deux agresseurs, il en a été dissuadé par ces derniers, qui l’ont menacé avec leurs couteaux. Paniqué, il est remonté dans son véhicule pour se rendre au commissariat des Parcelles Assainies. Une fois sur place, il a été mis en rapport avec les agents qui étaient en patrouille à la cité MIXTA.



« Nous nous sommes transportés sur les lieux aux fins d’investigations. Sur place, j’ai été informé par les limiers que les nommés Mohamed Ndiaye et Mohamed Dème avaient déjà été interpellés », renseigne la victime. Face aux policiers, les deux malfaiteurs ont nié en bloc les faits qui leur sont reprochés. D’après Mohamed Ndiaye, il y a erreur sur sa personne. « Je ne suis ni de loin, ni de près mêlé à cette agression. Je revenais d’ un concert, on m’a arrêté, m’accusant d’être un agresseur », a-t-il tenté de se défendre.



Son compère a servi la même ligne de défense, déclarant qu’il revenait d’un ‘’Thiant’’ à l’unité 25 des PA, où il a été interpellé avant d’être accusé d’agression. Malgré leurs dénégations, les deux Mohamed ont été arrêtés et déférés au parquet, en attendant d’être fixés sur leur sort.

