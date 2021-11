Vol et agression/ Arrestation du lutteur Lac Rose: Son entourage dément Depuis ce matin une information circule au sujet du nom de Lac Rose, inculpé pour divers délits (agressions, association de malfaiteurs et vols). Certains sites se sont permis d’utiliser la photo du pensionnaire de l’écurie Fass pour illustrer leur information.

Ameth Tine alias Lac Rose, pensionnaire de l’écurie de lutte Bada Dione, qui est dans de sales draps. A ne pas confondre avec Lac Rose de l’écurie Fass-Ndakarou.



Joint au téléphone, le coach Ibra Mbaye de l’écurie Fass-Ndakarou dément et précise que son lutteur n’est mêlé ni de près de loin à cette agression, association de malfaiteurs et vols.



“L’écurie a d’autres préoccupations en ce moment. Nos lutteurs préparent leurs combats. Et je vous assure que Lac Rose n’est mêlé ni de près de loin à cette agression. Donc, c’est une fausse information. Et qui connait ce jeune lutteur sait qu’il est tout sauf un bandit de grand chemin”, a-t-il, précisé.



