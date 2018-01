Volet social, patrimoine et gouvernance : ça chauffe à l'ISRA, les syndicats sur le qui-vive

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Janvier 2018 à 19:25 | | 0 commentaire(s)|

Un communiqué de presse a été émis le 14 janvier 2018 dans lequel l’ensemble des partenaires sociaux de l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), faisaient part de leurs revendications qui portaient sur quatre points :



• l’augmentation substantielle de la part de l’Etat dans le budget de l’ISRA pour prendre en charge les besoins stratégiques de recherche et de veille scientifique.



• la garantie de mobilisation effective du budget pour un fonctionnement décent de l’Institut



• le respect des dispositions du Code du travail



• La préservation du patrimoine de l’ISRA



Ce premier acte est suivi aujourd’hui 18 janvier 2018, ici à Bel-Air, d’un sit-in et d’un point de presse. Le Syndicat Autonome de la Recherche Agricole et Agro Alimentaire (SARAA) et le Syndicat National de la Recherche Scientifique Technique et Agricole (SYRESTA) ont tenu à organiser ces deux événements en ce jour où devait se tenir la réunion du Conseil d’administration (CA) de l’ISRA, pour évoquer les difficultés profondes que vivent le personnel et les menaces réelles qui pèsent sur le bon fonctionnement de l’institution. Pour des raisons que les partenaires sociaux ignorent, cette réunion du CA a été reportée.



L’objectif de ces deux événements, sit-in et point de presse, est de donner à tout le personnel, l’occasion d’interpeller les autorités et l’opinion publique sur la précarité autour du système national de recherche agricole dont l’ISRA est au cœur. Les travailleurs du SARAA et du SYRESTA, bien que réitérant leur disponibilité et leur volonté de travailler en partenariat avec la direction générale vers un ISRA plus fort, soulignent que des efforts sont à faire au plus pressant sur le volet social, les contrats de travail, les fonds alloués à la recherche et les recettes propres institutionnelles …



Point concernant le budget de l’ISRA



Le faible budget de l’ISRA limite les performances de l’institution, retarde les cotisations sociales, empêche le recrutement de personnel qualifié. Par conséquent, les partenaires sociaux revendiquent :



• Une mobilisation d’un budget conséquent adossé à un contrat de performance dont les partenaires sociaux seront parties prenantes



• Des fonds de recherche stratégique afin de garantir une autonomie et une priorisation des thèmes de recherche et d’innovations pour l’atteinte des grands objectifs de l’État du Sénégal.



Point concernant le volet social



Les travailleurs du SARAA et du SYRESTA dénoncent :



• la situation à l’IPRES qui concerne la grande majorité du personnel de l’ISRA



• le paiement des droits à la retraite de même que ceux de l’ancienneté qui se font au cas par cas



• l’absence d’IPM



• le non règlement des factures dans la plupart des établissements sanitaires publiques, l’absence de médecin d’entreprise



• des acquis sociaux bafoués.



Les travailleurs du SARAA et du SYRESTA exigent :



• le retour des acquis sociaux pour lesquels ils cotisent et ont droit



• Une meilleure prise en charge médicale



Point concernant les salariés, toutes catégories confondues



A nos collègues dits « Journaliers Permanents ou JP », aux prestataires et aux CDD renouvelés sans cesse et sous menace, sans vous l’ISRA n’aurait pas pu :



• réaliser la reconstitution du capital semencier



• faire du CERAAS un centre régional d’excellence



• homologuer des variétés de riz, d’arachides et de céréales adaptées aux changements du climat



• élaborer des stratégies de gestion des terres, des forêts et des stocks halieutiques



• informer les décideurs sur des politiques de biosécurité ou d’économie rurale



• ou encore former les producteurs à l’utilisation des technologies et innovations agricoles, bref les accompagner dans leur quotidien pour une transformation structurelle du secteur agricole. Les travailleurs du SARAA et du SYRESTA renvoient les autorités au respect du Code du travail et exigent une offre de recrutement définitif à votre mérite et pour les besoins institutionnels.



Patrimoine de l’ISRA



Les partenaires sociaux manifestent leurs inquiétudes grandes concernant la gestion du foncier et des ressources physiques institutionnelles ainsi que le fonctionnement des centres régionaux stratégiques (Djibélor, Kolda, Dahra, CDH, Sangalkam), au moment où d’autres centres s’ouvrent. Les travailleurs du SARAA et du SYRESTA exigent la sécurisation du patrimoine restant. Gouvernance Les partenaires sociaux dénoncent très vivement :



• Le non pourvoi de postes vacants dans l’organisation de la direction générale de l’ISRA, nommément le poste d’auditeur interne et de contrôleur de gestion



• Le manque de cohérence dans les nominations et affectations



• Les contrats spéciaux à des retraités et les intérims élastiques



• les recrutements « congénitaux » de personnel non qualifié



Ils demandent une plus grande considération par les autorités et leur implication dans la prise de décision, pour mieux répondre ensemble aux attentes des autorités sénégalaises et aux besoins multiples des populations pour un Sénégal émergent.











Les travailleurs du SARAA et du SYRESTA



Dakar le 18 janvier 2018

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook