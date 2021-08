Voleur de bijoux arrêté aux Parcelles : Keïta démasqué par la vidéo : L’électricien P. Keita, habitant à l’Unité 06 des Parcelles-Assainies de la commune de Golf sud, s’adonne, à ses heures perdues, au métier de voleur. Il a eu le toupet de s’introduire dans une maison à l’Unité 14 des Parcelles assainies pour dérober des boucles d’oreilles et des bracelets avant de s’évaporer dans la nature.

Mais, il a été trahi par la caméra de surveillance de la maison qui l’avait filmé en train de tromper la vigilance de la fille du maître des lieux, un bijoutier, avant de se fondre dans la nature. Alerté par sa fille, le bijoutier rapplique sur le champ à la maison. Il prend le soin d’exploiter la vidéo de la caméra de surveillance.



Le visage de P. Keita est bien filmé par la caméra. Et ne se doutant de rien, P.Keita continue de vaquer à ses occupations. Entre-temps, le papa de F.A part à la Police pour déposer une plainte. Après avoir visionné la vidéo de la caméra de surveillance, les limiers ont réussi à localiser P.Keita avant de le cueillir.



Conduit au poste de Police, il a tenté dans un premier temps de nier. Confondu par la vidéo, il fini par reconnaître les faits. Après la durée légale de sa garde à vue, il a été déféré au parquet pour vol.

