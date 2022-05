Vols fréquents de pièces de motos et/ou autos dans les fourrières : 4 jeunes condamnés à 2 ans avec sursis Lors d’une patrouille des policiers dans les fourrières à hauteur de Diamniadio, 5 jeunes ont été arrêtés. Ils sont suspectés d’être un groupe de voleurs de pièces de motos et de voitures envoyées dans ces lieux.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Mai 2022 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|

T.M, M.W, A.S, M.S et A.M se sont présentés devant la juge, au Palais de Justice Lat-Dior pour réfuter l’accusation selon laquelle ils auraient volé des pièces de motos, des motos... dans la fourrière à Diamniadio. Ils sont soupçonnés de vols en réunion (groupe) mais ont été arrêtés dans des endroits différents et à des heures différentes.



Pour l’un d’eux, T.M, la Police a trouvé sur lui un couteau et une pince, certes, mais il est maçon.



Ce qui poussa le Procureur à lui demander : «pourquoi ce n’est pas une tourelle ou une pelle qu’on a trouvé sur toi ?»



En plus, il tente de contester la déclaration dans le procès-verbal (PV) et se rend compte que c’est le Procureur lui-même qui avait procédé à l’interrogatoire.



Les prévenus soutiennent tous ne pas se connaître et être innocents des faits qui leur sont reprochés. Le tribunal relaxera un des prévenus, A. M, avant de condamner les autres à 2 ans avec sursis.

Sud Quotidien



