Vols réguliers entre le Sénégal et le Luxembourg : Un mémorandum d’entente signé entre les deux pays

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Avril 2022 à 09:50

La même source précise que la cérémonie de signature de ce mémorandum a eu lieu à l’aéroport international Blaise Diagne en marge de l’arrivée du vol inaugural de Luxair l'un des principaux transporteurs aériens du Grand-Duché de Luxembourg.



Pour le directeur des transports aériens à l’Anacim, prenant la parole au nom du directeur général, Sidy Guèye, c’est un pas de plus dans la volonté des autorités de faire de l’aéroport Dakar Blaise Diagne, le premier hub aérien et touristique de l’Afrique de l’Ouest. L’Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg au Sénégal voit là pour sa part une consolidation des relations entre les deux pays.



Aly Sidy Mbar Sow, directeur marketing et communication de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt) parlera de la multiplication des flux de touristiques vers le Sénégal. Ce vol inaugural de Luxair avait à son bord 100 touristes.



Le directeur général de Las, Askin Demir qui a assisté à la signature du mémorandum et à l’accueil des passagers s’est dit satisfait de la relance des activités de l’aéroport après les difficultés causées par la pandémie du Covid-19.



Des cadeaux et une animation culturelle ont été offerts aux passagers agréablement surpris par cet accueil. Dans le mémorandum, il est programmé dans un premier temps trois vols par semaine.



Adou Faye





Source : https://www.lejecos.com/Vols-reguliers-entre-le-Se...

