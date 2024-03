Vols vers l’Héliplateforme du Hub GTA de Bp : Les premières inspections en vol après l’homologation par l’ANACIM Ce vendredi 1 mars 2024, des inspecteurs de la Direction de la Sécurité des Vols ont effectué les premières inspections en vol dans le cadre de la supervision et de la surveillance des compagnies détentrices de permis d’exploitation aérienne et de certificat de travail aérien.

Le 15 mai 2023, le Directeur général de l’ANACIM Monsieur Sidy Gueye avait procédé, à la Direction générale de l’Agence, à la remise de la décision d’homologation de l’héliplateforme GTA HUB, à Monsieur Massaer Cissé Directeur général de BP Sénégal Investments Limited.



Cela fait suite aux résultats positifs de l’évaluation sur site des infrastructures, des installations, des équipements et services de l’héliplate-forme GTA HUB effectuée par l’équipe d’inspecteurs de l’ANACIM, notamment ceux de la Direction de la Navigation Aérienne et des Aérodromes.



Ce vendredi 1 mars 2024, ce sont des inspecteurs de la Direction de la Sécurité des Vols qui effectuaient les premières inspections en vol dans le cadre de la supervision et de la surveillance des compagnies détentrices de permis d’exploitation aérienne et de certificat de travail aérien.



Il s’agissait de vols de démonstration à bord d’un hélicoptère de l’opérateur Heliconia Sénégal pour la récupération et l’hélitreuillage d’objets en mer.



Pour rappel, dans le cadre du plan de développement et d’exploitation des activités gazières dans les eaux du Sénégal et de la Mauritanie, le groupe Bp a mis en place des installations avec une Héliplate-forme. Elle est située à la frontière maritime du Sénégal et de la Mauritanie dans la zone GTA (Grande Tortue Ahmeyim







