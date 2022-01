Volte-face: L'UE annonce la suspension des sanctions contre le Mali

Après avoir annoncé la suspension du budget économique et l'annonce des sanctions ciblée contre le Mali, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrel annonce la suspension des sanctions contre le Mali, selon une source diplomatique rapporté par l'agence Reuters.



Cette suspension intervient après l'invitation du ministre des affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop à Bruxelles, pour discuter de l'avenir de la force européenne Takouba au Sahel, selon une source diplomatique.



On ne peut pas inviter le ministre malien en maintenant des sanctions contre lui, a-t-il affirmé.



Les tensions géopolitiques entre Paris et Bamako seront au cœur de la rencontre. Face à la recrudescence des coups d'États militaires en Afrique de l'Ouest, l'UE et la France deviennent prudents pour ne pas perdre le contrôle du Sahel.