Vote de la Loi portant code pétrolier: Ce qu'il faut savoir

Jeudi 24 Janvier 2019

Le Ministre du Pétrole et des Energies M. Mansour Elimane Kane, va défendre ce jeudi 24 janvier 2019 à partir de 9h, le projet de loi portant Code pétrolier et celui relatif au contenu local dans le secteur des hydrocarbures devant les députés de l’Assemblée Nationale réunis en session plénière.



Ces deux projets de loi entrent dans le cadre de la nécessité pour l’Etat d’optimiser les revenus tirés des hydrocarbures pour les populations, tout en promouvant la participation des Sénégalais et du privé national dans le développement de l’industrie pétrolière et gazière.



L’objectif visé par le projet de loi portant Code pétrolier est d’avoir, dans le contexte actuel de notre bassin sédimentaire, une législation plus adaptée à la sauvegarde des intérêts nationaux dans tous les domaines de la chaîne pétrolière, tout en maintenant l’attractivité du bassin aux investissements étrangers.



Au total, ce n’est pas moins de 34 articles sur les 75 que compte le Code qui ont été revus, le reste des articles ayant fait l’objet de reformulation pour une meilleure compréhension et une plus grande précision.



Les principales raisons qui fondent cette révision résident dans le cadre légal national qui a connu des mutations importantes avec, notamment, la réforme constitutionnelle de 2016 par laquelle la Constitution stipule, en son article 25, l’appartenance des ressources naturelles au peuple sénégalais et l’adhésion du Sénégal à l’Initiative pour la Transparence des Industries extractives (ITIE) en 2013.



A cela s’ajoutent les évolutions considérables intervenues au niveau de l’industrie pétrolière et gazière internationale durant ces trois dernières décennies. A titre d’illustration, peuvent être cités l’essor de nouvelles technologies et techniques d’exploration et d’extraction des hydrocarbures, l’engouement marqué des compagnies pétrolières pour l’offshore ultra-profond ainsi que l’émergence de nouvelles exigences sur le plan environnemental et social.



Enfin, le dernier élément et non des moindres est relatif à la perspective très prochaine de l’entrée du Sénégal dans le cercle restreint des pays producteurs d’Hydrocarbures, avec le souci de l’Etat de faire du secteur privé un partenaire privilégié dans l’exploitation et la valorisation des ressources pétrolières et gazières pour permettre aux sénégalais et aux entreprises nationales, notamment les PME-PMI, de jouer pleinement leur rôle dans la chaîne de valeur de l’industrie pétrolière.



Ces différents facteurs ont convaincu les autorités de la nécessité de revoir le cadre légal régissant les activités pétrolières et gazières.



Il faut rappeler qu’en 1998, l'environnement pétrolier international était caractérisé par une réduction importante des budgets d'exploration des compagnies pétrolières qui préféraient investir dans des pays disposant d'un potentiel pétrolier prouvé.



C’est ainsi que le Sénégal, dans le but de promouvoir la compétitivité du bassin sédimentaire avait adopté la loi n°98-05 du 08 janvier 1998 portant Code pétrolier. Elle offrait aux compagnies pétrolières des conditions attrayantes en vue de favoriser le développement des investissements inhérents à la recherche et à l’exploitation d’hydrocarbures.

Cela a permis d’intensifier la prospection et l’exploration qui ont abouti, d’abord, à l’exploitation des réserves modestes de gaz en onshore, puis aux importantes découvertes de pétrole et de gaz réalisées en offshore entre 2014 et 2017.



Promouvoir la participation des sénégalais et du privé national



Le projet de loi relatif au contenu local dans le secteur des hydrocarbures, une première dans le dispositif juridique sénégalais, procède, quant à lui, de la volonté réelle d’accroitre les retombées socio-économiques de l’exploitation des hydrocarbures.



Il consiste en la mise en place d’un cadre juridique permettant la promotion et le développement de la participation de la main-d’œuvre sénégalaise, du capital, des biens et services nationaux, dans toute la chaine de valeur de l’industrie pétrolière et gazière.



Ainsi, à l’issue d’un processus d’élaboration long et itératif un projet de nouveau Code pétrolier a pu être stabilisé. Il remplit les critères de robustesse, de compétitivité, de soutenabilité vis-à-vis des investisseurs et, surtout, de conformité aux nouvelles normes et pratiques de l’industrie pétrolière et gazière.



