Vote de la loi d’amnistie : Ces faits qui risquent d’être impunis La loi d’amnistie des faits qui ont eu lieu entre mars 2021 et février 2024, pourrait entraîner le non-jugement de crimes et autres actes délictuels, qui ont eu lieu pendant la période concernée. Et pourtant, l’Etat s’était engagé à situer les responsabilités.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mars 2024 à 18:25 | | 0 commentaire(s)|

Au nom de la réconciliation nationale, des crimes resteront ainsi impunis, des bavures policières rangées aux oubliettes et des cas de tortures aussi effacés. Les manifestations de ces dernières années, suite à la convocation, la condamnation du leader du parti PASTEF dissous, Ousmane Sonko, ont été sanglantes. Plus d’une trentaine de victimes est recensée.



Le collectif des familles accompagné par des organisations de défense de droits de l’homme, a déposé des plaintes pour que justice soit faite. Une justice que le président de la République Macky Sall a promise, en annonçant dans sa conférence de presse que tous les dossiers liés à ces événements font l’objet d’une instruction. Une loi d’amnistie serait contraire à une volonté de faire la lumière.



De Ziguinchor, Bignona, Dakar et autres, des jeunes ont reçu des balles. Une circulation d’armes de petit calibre qui en dit long sur l’ampleur de la crise, surtout que des forces civiles armées ont confirmé leur présence pendant ces manifestations.



Le Sénégal est attendu sur cette question par la communauté internationale, qui demande à chaque occasion que les responsabilités soient situées. Les familles des victimes de ce qu’il est convenu d’appeler l’incendie criminel du bus à Yarakh, attendent que les auteurs de ces actes soient punis, comme se sont engagées à le faire, les autorités qui avaient qualifié l’acte, de haute cruauté.



L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a été la cible de groupes d’individus qui l’ont mise à sac, entraînant une longue perturbation des enseignements.



Pendant ces évènements, beaucoup de commerces, surtout les grandes surfaces, ont été vandalisés. Les coupables méritent d’être punis pour que de pareils faits ne se reproduisent pas. La destruction des biens publics a été aussi notée. Des bus Dem Dikk ont été calcinés.



Les forces occultes tapies dans l’ombre et prêtes à faire basculer le pays dans le chaos, les autorités en ont beaucoup parlé, reste à savoir si ces personnes sont aussi concernées par la loi d’amnistie ! Pour le moment, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Ismaïla Madior Fall, a annoncé que « l’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko ne fait pas partie de la loi d’amnistie ».















Sudquotidien.sn



