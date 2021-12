Vote du Budget du Ministère du Travail: Le télétravail pourrait être intégré dans le nouveau Code du travail Trois programmes ont été déclinés par le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, pour la gestion 2022 du département qu’il dirige. Samba Sy s’exprimait hier, devant les députés, lors du vote du budget de son ministère arrêté à 5 681 044 314 F Cfa en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Lors des débats, des députés ont suggéré la prise en compte du télétravail dans le nouveau Code du travail.

En ce qui concerne le programme “Pilotage, coordination et gestion administrative’’, le ministre a souligné, pour l’action “Coordination administrative’’, l’évaluation des activités de 2021 et la validation des plans de travail annuels des différents programmes pour l’année 2022, ainsi que l’appui et la mise en œuvre d’un schéma directeur du système d’information de l’assurance maladie obligatoire.



Pour l’action “Pilotage stratégique’’, le ministre a cité, entre autres, l’acquisition, en 2022, d’un logiciel de gestion des ressources humaines ainsi que la préparation, l’exécution et le suivi des budgets programmes. Au regard des conséquences et des leçons tirées de la pandémie de la Covid-19, les députés ont plaidé pour l’intégration du télétravail dans la nouvelle réforme du Code du travail, afin d’adapter la législation sénégalaise dans ce domaine à l’ère du temps.



Il convient de relever que s’agissant de l’intégration du télétravail dans la prochaine réforme du Code du travail, le ministre a indiqué qu’aujourd’hui, le “ Sénégal ne peut pas être en marge de l’évolution du monde et du temps ’’. Selon lui, l’une des leçons tirées de la pandémie de la Covid-19 a déjà révélé la “ nécessité d’aller vers une réforme des textes datant de plusieurs décennies ’’.













