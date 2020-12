Vote du budget de l'économie numérique et des télécommunications : Yankhoba Diatara en Mode "vents favorables" ... Pour le Vote du budget de l'économie numérique et des télécommunications, le moins que l’on puisse dire est que le nouveau ministre, accompagné par des témoignages et prières, Yankhoba Diatara est en vents favorables, avec des interventions et recommandations issues de l’opposition comme de la majorité ...

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Décembre 2020 à 12:57 | | 0 commentaire(s)|

Oui, c’est un Yankhoba Diatara confiant et faisant presque l’Unanimité qui s’est présenté à l’hémicycle pour défendre le projet de budget de son département avec à l’arrivée son adoption autour de 143 milliards de francs CFA.



Le Ministre de l’économie numérique et des télécommunications a fait face aux députes âpres la l’allocation du rapporteur. Après les interventions Aida Ndiongue de l’opposition et Abdou Mbow de la mouvance présidentielle, place aux témoignages et reconnaissances à l’endroit du nouveau ministre pour sa loyauté et sa courtoisie politique venant des représentants des députes du peuples qui se sont adressés au Ministre en exprimant leurs divers préoccupations sur l’économie numérique et les télécoms surtout.



Prenant la parole, Yankhoba Diatara est revenu sur les multiples enjeux de cette nouvelle économie numérique pour le Sénégal et pour tous les pays du monde en rappelant que ce nouveau tournant décisif de l’histoire est « A ne rater sous aucun prétexte... et que c’est la raison pour laquelle le Président de la république a tenu à exprimer sa volonté autour d’un projet phare « Sénégal 2025 » avec divers instruments comme la Der ou le Fdsut avec comme cheville ouvrière l’ADIE, moteur de la modernisation de l’état et d’une administration électronique au sens moderne et 2.0 du terme.



Soulignant le rôle des Telecom dans le combat pour une plus grande intrusion numérique, Diatara a invité Orange et les opérateurs a respecté les Cahiers de charges et a insisté sur le rôle important de l’Artp pour placer le sénégalais connecté au cœur de nos différentes préoccupations face aux défis de la connectivité et de l’accès au réseau.



Apres les discussions, la séance a été clôturée par l’adoption du projet de budget du ministère de l’économie autour de 143 milliards pour l’année 2021 dans un contexte post-covid.













