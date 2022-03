Vote du budget de la commune de Ngogom : Pape Ngom, son nouveau maire pour la création d'une zone économique spéciale « Nous avons deux grands projets qu'on va mettre en œuvre. Il s'agit de la réalisation d'une zone économique spéciale au niveau de Ngogom. Elle sera à une heure de Dakar et moins d'une de Touba. Cette zone va mobiliser une cinquantaine d'entreprises et générer plus de 5000 emplois ». C’est la volonté exprimée par son nouveau maire Pape Momar Ngom

Mais parlant du budget, il indique qqu’il peut ne pas paraître ambitieux « mais on considère qu'il ne prend pas en compte le concours des fonds d'appui que l'Etat met à notre disposition. Ces fonds ne peuvent pas être mis dans le budget. On attend sur ces deux fonds combinés 62 millions. Et le budget global va tourner autour de 200 millions », a-t-il dit.



Avant de poursuivre : « Nous, nous comptons aller chercher d'autres partenaires pour mobiliser d'autres recettes, d'autres fonds pour des investissements au niveau des infrastructures sociales de base. Ça sera fait en cours d'année. On a beaucoup de promesses de partenariat, de financements et d'investissements ».



Qui plus est, a dit le nouveau maire, « notre ambition est de résorber les abris provisoires mais aussi construire d'autres écoles et Cems. Au niveau de la santé et de l'entrepreneuriat des femmes, on est en discussion avec des partenaires. Nous avons deux grands projets qu'on va mettre en œuvre. Il s'agit de la réalisation d'une zone économique spéciale au niveau de Ngogom. Elle sera à une heure de Dakar et moins d'une de Touba. Cette zone va mobiliser une cinquantaine d'entreprises et générer plus de 5000 emplois. Il y a également d'autres projets sur l'agriculture avec l'exploitation des terres avec les populations ».



Le budget pour l'exercice 2022 s''équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 144 750 323 F. Sur les 49 conseillers présents, 46 conseillers municipaux ont voté pour ce projet de budget, il y a un seul conseiller municipal a préféré s'abstenir.

