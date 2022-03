Vote du budget du Conseil départemental de Diourbel: Les conseillers s’abreuvent d’injures et d’invectives

Le second mandat de Khadim Guèye à la tête du Conseil départemental de Diourbel, débute dans un climat assez hostile. Pour preuve, le vote du budget de l’institution départementale a failli dégénérer hier, car certains conseillers ont refusé que soit inscrite la rubrique offrant au receveur payeur régional, une dotation de trois millions FCfa pour son carburant.



L’examen et le vote du budget 2022, la mise en place des commissions et les questions diverses, étaient les trois points inscrits à l’ordre du jour de la première session du Conseil départemental de Diourbel, convoquée hier. Mais comme certains le pressentaient, au regard des hostilités qui ont été enregistrées durant la campagne des Locales entre militants de Benno Bokk Yakaar (Bby) d’un côté et partisans du responsable libéral Khadim Guèye de l'autre, la cohabitation s’est avérée difficile pour tout ce beau monde au sein de l’institution départementale.



Les signes annonciateurs ont été perçus pendant l’installation de la nouvelle équipe dirigeante, il y a quelques jours. Hier, lors de l’examen du budget, le conseiller de Bby, Mayata Ndiaye, est monté au créneau pour s’insurger contre les 3 millions FCfa inscrits dans le budget pour la dotation en carburant du receveur payeur régional. En fait, il est indiqué dans la nomenclature, au service 331 incluant les indemnités du receveur régional, que ce dernier bénéficie de trois millions FCfa de carburant. Ce qui s’ajoute aux 300 000 FCfa d’indemnités de responsabilité et de gestion, ainsi qu’à la somme d’un million FCfa pour la dotation en fournitures de bureau. Ce qui fait un montant global de 4,3 millions FCfa. Et c’est ce que les conseillers de Bby ont catégoriquement refusé d’accepter.



Du coup, la température est montée d’un cran, comme si les deux camps n’attendaient que ce prétexte pour se prendre au collet. Des conseillers favorables au président Khadim Guèye ont alors commencé à asséner des vertes et des pas mûres en direction de leurs adversaires. Pendant plusieurs minutes, ils se sont chamaillés sous le regard de l’autorité départementale. Finalement, le budget qui s’élève à 408 55 000 FCfa, a été voté par l’écrasante majorité acquise à la cause du président Khadim Guèye.













