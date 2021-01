Vote du projet de loi portant sur l’état d’urgence: Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly crie au scandale et menace de saisir…

L’Assemblée nationale va pencher aujourd’hui, sur le projet de loi modifiant la loi 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence. Mais ce projet risque de ne pas passer, car le vice-président de la Commission des Lois envisage de faire un amendement avec ses collègues frondeurs. Selon Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, si la majorité parlementaire vote le projet, il va solliciter l’arbitrage du Conseil constitutionnel.



« Je ne vais pas voter le projet de loi et je vais faire un amendement pour inviter mes collègues à supprimer l’aspect évoquant les catastrophes naturelles ou revoir complètement ledit projet. Le Président Macky Sall a la majorité mécanique à l’hémicycle. Mais si ses partisans nous imposent ce projet de loi, la bataille juridique sera déclenchée avant sa déposition prévue 06 jours plus tard.



Nous allons l’attaquer au niveau du Conseil constitutionnel. On a besoin de 17 députés pour mener ce combat. En ce moment, j’ai déjà 11 signatures, sans compter les autres députés du Pds qui vont adhérer à la cause », déclare le coordonnateur départemental de Bokk ‘’Guiss-Guiss’’ dans les colonnes du journal "SourceA".