Vote du projet de loi sur la criminalisation du viol, ce lundi : ce qui va changer Le projet de loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie sera voté demain lundi par l’Assemblée nationale. Une loi qui corsera désormais les sanctions contre les violeurs qui verront leur peine qui était d’un à 10 ans, passer de 10 à 20 ans. Cela concernera les cas de séquestration, coups et blessures, viol collectif, entre autres. Toutefois, les auteurs de viol ou de pédophilie, suivi de meurtre, risquent désormais la perpétuité.

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Décembre 2019 à 08:32 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos