Vote massif des africains contre Mané: Le journaliste Aliou Goloko, membre du jury FF, explique Sadio Mané, classé 4e au ballon d'or France football. Cela a créé un tollé au Sénégal et dans certains pays africains. Si des gens ont crié au racisme, les votes par pays et par continents divulgués, montrent autre chose. L'Afrique n'a pas voté pour l'Afrique. Messi est sorti en première position devant Sadio Mané et son coéquipier de Liverpool, Mohamed Salah. PressAfrik a tenté d'en savoir plus en interpellant le journaliste-sportif et consultant, Aliou Goloko. Le Sénégalais décortique et donne, à travers un entretien accordé à PressAfrik, des éclairages très précis sur l'attitude de ses confrères africains.



Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2019

Sur quarante quatre (44) pays africains, douze (12) ont voté pour leur frère africain, Sadio Mané. Une absence d’unité de la part des Africains, lors de la remise du trophée du Ballon d’Or ferait du Sénégalais 4e dans le classement ? Interpellé sur cette question, le journaliste Sénégalais Aliou Goloko, non moins membre du jury de France Football , explique les carences et insuffisances notées au niveau des votants africains. Joint par PressAfrik, il a donné les raisons qui ont poussé ses confrères à ne pas voté pour le prodige sénégalais du ballon rond au profit de Messi, Ronaldo ou Van Dijk.



En tant qu’africain et membre du jury FF, vos impressions sur le vote massif des pays africains contre Sadio Mané



Je ne sais pas comment l'expliquer en fait. On ne peut pas leur imposer de voter pour un Africain, parce qu'ils sont africains. Il faut voter quand un Africain le mérite. Et cette année exactement Sadio Mané méritait bien le Ballon d’Or. Donner le trophée à Sadio, personne n'aurait crié scandale. Il a fait une saison exceptionnelle, il a marqué les esprits et remporté beaucoup de titres avec Liverpool. Il a fait une finale à la Can. Donc si Sadio était désigné Ballon d’Or, cela n’aurait choqué personne.



Maintenant qu’est ce qui explique ce vote africain? la Premier League, championnat dans le quel Sadio évolue est-il mieux suivi dans la zone Afrique? Est-ce qu’ils sont en mesure de voir tous les jours ou toutes les semaines les performances du joueur ? Est-ce qu’ils suivent Sadio autant que nous le suivons au Sénégal, je ne le pense pas. Il faudra beaucoup plus de temps pour analyser ce vote et de comprendre tous les ressorts qui ont guidé le choix de certains africains.



De la jalousie ?



Oui et non. C'est à la fois compliqué parce que cela reste du vote et le vote relève toujours de la subjectivité.

Mané peut-il espérer se consoler avec le ballon d’Or Africain ?



Il arrive premier africain pour le ballon d’Or Mondial, on ne voit pas ce qui l'empêcherait qu'il soit premier pour le ballon d’or africain 2019? Toutefois, il faut comprendre que c’est aussi, un vote pour décerner ce trophée. Toutefois, si on suit la logique, ce trophée l’appartient.

Et Mahrez, vainqueur de la Can 2019, un sérieux concurrent.



Sadio a fait la finale de la Can tout comme Mahrez qui l’a remporté à son tour. Mais l’influence que Sadio Mané a sur la performance et les résultats du Sénégal, Mahrez ne l’a pas pour l'Algérie. Mané est plus décisif.

