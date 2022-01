Vote sanction à Touba : Benno battu par… le bulletin blanc

L’année dernière, lors d’une de ses visites à la cité de Cheikh Ahmadou Bamba, Macky Sall chef de la coalition Benno Bokk Yakaar, avait exprimé sa certitude que la liste unique de la commune de Touba serait celle de sa coalition. Mais, cette requête ne semble pas être suivie d'effet, si l’on se fie aux premiers résultats issus du scrutin du 23 janvier 2022, qui sont défavorables à la coalition Benno Bokk Yakaar.



Les bulletins blancs ont damé, hier, le pion à ceux de la liste Benno Bokk Yakaar (Bby). Le bulletin blanc est l’expression d’un vote qui consiste à ne voter pour aucun candidat ou bien visant à rejeter la liste unique favorable à la majorité bénie par le khalife général des Mourides.



Dans la cité religieuse, les populations ont procédé donc à un vote sanction contre la majorité. Ce choix des électeurs montre que la liste de Touba n’a quasiment pas la même vigueur et la même légitimité qu’elle avait, il y a quelques années. Le Ndiguel (consigne du Khalife général) ne semble presque plus conditionner le choix de nombreux électeurs dans la cité religieuse.



L’Apr du président Macky Sall est toujours dans des querelles à Touba. Beaucoup de militants et de leaders sont frustrés sur la manière de conduire le parti. Le constat est d’autant plus clair que chaque fois, que le Président est annoncé à Touba, chaque leader frustré travaille à avoir son petit groupe pour montrer sa force de frappe et asseoir sa légitimité.



D’ailleurs, en septembre dernier, alors qu’il se rendait dans la ville sainte, Macky avait été sauvé de justesse, des huées. Le Khalife général des Mourides avait sauvé le Président Macky Sall des mécontents de son parti, qui mijotaient de le houspiller.



Ces dernières semaines, le contexte politique pré-électoral à Touba n’était pas favorable au pouvoir. Cela n’a certainement pas manqué de répercussions sur ces municipales. Le dernier incident en date est celui lié au rejet par l’Assemblée nationale de la proposition de loi criminalisant l’homosexualité. Touba était noir de colère.



A propos de politique à Touba, Macky devrait s’inspirer de l’ancien président Wade. Ce dernier avait une tactique particulière de tirer profit du Ndiguël du Khalife. Me Wade refusait souvent que cette consigne de vote soit donnée en sa faveur.