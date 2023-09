« Voter Amadou Ba, c’est valider une 3e candidature de Macky Sall», selon Aminata Touré

L'ancienne Premier ministre et candidate déclarée à la présidentielle de 2024, Aminata Touré, a conclu sa tournée à Matam et accordé une interview au journal Le Témoin à son retour à Dakar. Dans cette interview, elle a exprimé des réserves quant au choix d'Amadou Ba pour diriger la coalition Benno Bokk Yakaar lors de l'élection prévue le 25 février 2024. Pour Aminata Touré, soutenir Amadou Ba reviendrait à entériner un troisième mandat de Macky Sall, ce qu'elle estime contraire à l'aspiration au changement du pays.



Elle a soulevé des préoccupations concernant la gouvernance, les libertés civiles et la gestion des fonds du Covid-19, appelant le candidat soutenu par le président à clarifier sa position sur ces questions. Aminata Touré a également critiqué la condamnation de Ousmane Sonko, la qualifiant d'illégale et exigeant des réponses de la part d'Amadou Ba sur ces problèmes.