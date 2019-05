Voulant ‘’récupérer’’ son épouse qui s’est remariée, le notable se fait gruger de 893 000 FCFA

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mai 2019

Une renversante affaire d’escroquerie a été évoquée hier au tribunal de Tambacounda. Décidé à récupérer sa deuxième femme, qui s’est remariée, le notable Thiémokho Dagnokho l’accuse de bigamie, mandate un intermédiaire, Abdoulaye Kane, chauffeur, et lui remet 893 000 FCfa pour ‘’sucrer des magistrats’’.



La mission ayant échoué, l’affaire a fini devant le juge pénal. Le vieux Dagnokho lui réclame ses 893 000 FCfa.



Pour sa part, le mis en cause accepte avoir reçu la somme de 170 000 FCfa de la part du plaignant en guise de ‘nekhal’’, pour l’aider à déposer une plainte au parquet contre son épouse, pour bigamie.



Reconnu coupable des faits d’escroquerie, M. Kane est condamné à 6 mois ferme de prison et à une amende 100 000 FCfa. Il devra en outre verser à la partie civile, la somme de 1 million de FCfa.













L’Observateur



