Voyage de paix et d’amitié : Me Wade invite Madické Niang à Doha

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Septembre 2018

« Mag buur la », dit l’adage bien de chez nous. Histoire de faire comprendre que tout acte commis par « Gorgui Wade » peut lui être pardonné, du fait du privilège de l’âge ! Pour preuve, Me Madické Niang a décidé de fumer le calumet de la paix avec son ami, frère et père, Me Abdoulaye Wade, malgré tout ce que ce dernier, lui a dit dans sa lettre assassine !



Un Me Wade qui, il est vrai, a eu la grandeur de confesser sa « faute » et de demander humblement pardon à son ancien ministre des affaires étrangères et hébergeurs à Dakar. Histoire de montrer que l’incident est vraiment définitivement clos et que Me Madické Niang continue de bénéficier de toute sa considération. L’ancien président de la République l’a invité à Doha où vit en exil son fils Karim. « LE Témoin » quotidien qui vous file l’Info est même à peu près sûr que le départ de Me Madické Niang pour le Qatar est imminent ! Comme quoi, après la pluie, le beau temps. Et après les disputes, les embrassades.



Le Témoin

