Vulnérabilités des pays africains face au COVID-19: faiblesses et atouts d’un continent Du rapport de la CEA présenté cette semaine, il ressort que de nombreux pays africains souffrent de vulnérabilités sanitaires structurelles, qui pourraient rendre le COVID-19 plus mortel et le déconfinement prématuré, plus risqué...

De nombreux pays africains disposent également de capacités limitées en matière de soins de santé – le continent ne possédant en moyenne que 1,8 lit d’hôpital pour 1 000 personnes – et ne sont guère en mesure de réduire la transmission de la maladie, seuls 34 % des Africains ayant accès à des installations de lavage des mains à domicile.



Il ressort des données provenant des régions les plus touchées, que les taux de mortalité et d’hospitalisation liées au COVID-19 sont largement fonction de l’âge et de l’existence de pathologies préexistantes. Les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, les maladies rénales et les affections immunodéprimées, comme le VIH/sida et la tuberculose, s’avèrent particulièrement dangereuses.



Si l’Afrique présente un profil démographique avantageux (près de 60 % de la population a moins de 25 ans), on peut cependant s’inquiéter de la forte prévalence du VIH/sida en Afrique australe ainsi que des taux élevés de maladies respiratoires et rénales chroniques dans certains pays, en plus de la tuberculose et de la malnutrition.



