Wac Casablanca: 05 cas positifs de Covid-19 font reporter le derby Le coronavirus continue de perturber la reprise du championnat marocain. Alors qu’il était censé affronter les FAR Rabat ce vendredi pour le compte de la 22e journée, le Wydad Casablanca a en effet annoncé que ce "clasico" a été annulé et reporté à une date ultérieure, en raison de cinq (5) tests positifs au sein du club, renseigne Afrikfoot.

Samedi 15 Août 2020

Trois joueurs de l’équipe première seraient notamment concernés : Ismail El Haddad, Brahim Najmeddine et Badr Gaddarine.



« Les résultats des analyses effectuées par les composantes du club mercredi dernier, ont démontré que cinq membres de l’équipe et du staff ont été testés positifs au Covid-19. Leur état de santé est stable », a précisé le WAC, qui a prévu d’effectuer de nouveaux tests.



