Wade-Macky : Les retrouvailles ménacées par le cas Karim

Mercredi 23 Octobre 2019

Réexamen de son procès, réhabilitation et réparation des préjudices causés par la Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei), force est de reconnaître que l'affaire Karim Wade, que d'aucuns croyaient définitivement clos, remonte à la surface. Pour ne pas dire qu'il pollue à nouveau, comme à l'aube de la deuxième alternance, l'espace public. Bref, constate Kritik, la suspicion demeure quant à la volonté de l'État de solder le cas de Wade-fils.



Si l'État cafouille, au point de sanctionner la délégation qui a présenté le rapport du Sénégal devant le Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme à Genève, les effets collatéraux laissent perplexe, en attendant leur prochaine rencontre à huis-clos, sur l'évolution des retrouvailles entre le Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds), Me Abdoulaye Wade, et son successeur qui se trouve être le Président Macky Sall.



