Wade: « Macky a déjà choisi d’être élu à 55% ou à 60% au premier tour »

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Février 2019 à 11:36 | | 2 commentaire(s)|

De Versailles, le pape du Sopi, Me Abdoulaye Wade, a fait savoir que la présidentielle du 24 février est déjà verrouillée par le président sortant, Macky Sall.



« Depuis l’élimination des candidats Khalifa Sall et Karim Wade, Macky a verrouillé les élections du 24 février. Certains qui sont très avertis et des membres de son entourage, affirment qu’il a déjà choisi d’être élu à 55% ou à 60% au premier tour », a déclaré Me Wade.













L’Observateur

