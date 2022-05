Wade investi tête de liste de Wallu Sénégak : Amadou Tidiane Wone «meurtri» Né en 1926, Me Abdoulaye Wade est désigné tête de liste de la Coalition Wallu Sénégal, conduite par le Parti démocratique sénégalais (Pds) et ses alliés, en vue des élections Législatives du 31 juillet prochain. Ancien ministre de la Culture, sous le règne du Pape du Sopi, Amadou Tidiane Wone n’apprécie pas du tout ce choix. Il l’a fait savoir dans l’émission Lr du temps, hier, sur iRadio.

«Très sincèrement, tout le monde sait la relation particulière, affectueuse, d’admiration que j’ai pour le Président Wade. Je suis particulièrement meurtri de le voir porté à une tête de liste pour des élections législatives», a-t-il dit. «Je considère qu’Abdoulaye Wade dépasse largement le Pds, une quelconque coalition, qu’il est un patrimoine national, qu’il mérite une place dans notre histoire, qu’il mérite d’être réconcilié avec la plupart des Sénégalais», a dit M. Wone, qui était aussi Directeur de cabinet de Wade après sa défaite en 2012.



Amadou Tidiane Wone «meurtri» Wade investi tête de liste de Wallu Sénégal En conférence de presse samedi, Pape Djibril Fall a balayé d’un revers de main les accusations portées contre lui et sa coalition. Le candidat aux élections législatives du 31 juillet prochain estime que la présidente de Car Lenen s’est trompée dans ses dires.



Il ajoute qu’Amsatou Sow Sidibé voulait être deuxième de la liste, ce que les responsables de la Coalition Les serviteurs ont refusé.



La tête de liste de Les serviteurs de continuer : «Son envoyé était venu avec des parrainages. Mais sur le document, il y avait 5000 faux parrains parce que quelqu’un a eu le malin plaisir de remplir avec un stylo, des numéros de pièces d’identité qui n’existent pas. C’est faux de dire qu’il y avait 15 000 parrains.»



PDF a, cependant, conclu qu’il ne voudrait pas «polémiquer avec Amsatou Sow Sidibé, du haut de ses 70 ans, par respect à son âge et pour ce qu’elle incarne.»

