Walid Acherchour : "Avec Iliman à la place de Krépin, le Sénégal c'est comme le jour et la nuit" Alors que le Sénégal mène à la pause 1-0 face à l’Equateur, Walid Acherchour a réagi au bon match sur le plan offensif des Sénégalais. D’après lui, la différence a été faite par l’entrée de Iliman Ndiaye.



Rédigé par leral.net le Mardi 29 Novembre 2022 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

« Cette équipe du Sénégal avec Iliman Ndiaye à la place de Diatta, c’est quand même le jour et la nuit offensivement« , a-t-il déclaré concernant la très belle première période du joueur de Sheffield United.



« C’est totalement mérité pour le Sénégal sur cette première mi-temps, les plus dangereux sur le terrain face à l’Equateur qui spécule. Les sénégalais ont fait une partie du boulot, maintenant il va falloir bien gérer le fait de mener au score en exploitant les espaces. Je suis agréablement surpris du visage sénégalais et très déçu de l’Équateur. La première mi-temps ne reflète vraiment pas ce qu’on a vu sur les deux derniers matchs et c’est tant mieux », a-t-il déclaré.

