Wally Diouf Bodian répond cash : "Nous ne ferons rien qui puisse léser les intérêts du port"

Face à ces accusations, le directeur général du PAD, Wally Diouf Bodian, a répliqué avec fermeté, réfutant en bloc les allégations portées contre lui et sa gestion.



Selon les syndicalistes, la direction du port privilégierait de nouveaux recrutements en CDI tout en laissant sur le carreau des agents en fin de CDD ayant pourtant rempli les conditions de renouvellement. Des propos balayés d’un revers de main par Wally Diouf Bodian, qui précise : « Il n'y a pas de problème de licenciement au Port autonome de Dakar. J’ai dit l’autre jour qu’il y avait eu 6 licenciements. C’est la presse qui parle de centaines. »



Il souligne que les contrats évoqués étaient arrivés à expiration et que leur renouvellement relève d’une décision de gestion, prenant en compte les besoins du port et ses capacités financières. « Si je trouve 700 contrats arrivés à terme, est-ce que je peux tous les renouveler ? Ce serait irresponsable. Nous analysons chaque cas pour évaluer les nécessités du port », insiste-t-il.



Outre cette affaire des contrats de travail, la direction du PAD est également en confrontation avec l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) concernant les données du trafic portuaire. L’ANSD a récemment publié un rapport mettant en évidence une baisse de 14,7 % du trafic total du port entre 2023 et 2024, et une chute plus marquée encore en décembre 2024 (-28,4 %).



Des chiffres que Wally Diouf Bodian conteste vigoureusement, dénonçant une interprétation erronée de la situation. « Le port est en plein repositionnement stratégique. Nous étions largués, mais une équipe a travaillé sur un plan qui fera du port un hub portuaire majeur d’ici trois ans. Nous allons bientôt présenter cette feuille de route aux acteurs concernés », assure-t-il.



Birame Khary Ndaw