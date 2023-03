"Waly Diouf Bodiang, membre de Pastef, est libéré sous bracelet électronique malgré son état de santé préoccupant" Waly Diouf Bodiang, membre de Pastef, parti d'opposition sénégalais, a été libéré sous bracelet électronique. Cette décision de justice intervient après plusieurs mois de détention provisoire dans la prison de Rebeuss, à Dakar. Selon les informations disponibles, il est très malade et son état de santé se serait détérioré pendant sa détention. La libération de Waly Diouf Bodiang sous bracelet électronique a été saluée par ses proches et ses soutiens, qui ont fait campagne pour sa libération. Toutefois, certains ont souligné que cette mesure ne garantissait pas sa sécurité, ni sa liberté, et que sa santé devait être prise en compte.



Samedi 25 Mars 2023

En conclusion, la libération de Waly Diouf Bodiang sous bracelet électronique est une bonne nouvelle pour sa famille et ses soutiens. Cependant, son état de santé reste préoccupant et il est important que les autorités prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité et sa santé. Cette situation met également en lumière la répression politique en cours au Sénégal et la nécessité de protéger les droits des voix dissidentes dans le pays.

