Wanted Farba Ngom

Le Témoin a tenu à dépoussiérer sa célèbre rubrique pour interpeller ses lecteurs sur la disparition de la scène publique de Farba Ngom. Le célèbre griot du Président Macky Sall et maire des Agnam a complètement disparu des radars depuis quelques semaines. Depuis son mentor a fait son célèbre discours du 03 juillet annonçant au peuple sénégalais et au monde entier qu’il ne va pas briguer un second ou un troisième mandat (selon), Farba Ngom n’a plus donné signe vie.



Façon de parler puisqu’il a quand même mobilisé à l’occasion du lancement des opérations de parrainage en faveur de son ami Amadou Ba à Matam ! Alors que l’homme était préposé à la mobilisation lors des grands déplacements du président Macky Sall autant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur, on a eu beau chercher lors de la dernière tournée « économique » du président de la République, on n’a pas aperçu son ombre.



Lors de ce « tagatoo tour », on a plutôt vu Mbaye Pekh à la baguette tandis que Farba Ngom était aux abonnés absents. Certaines mauvaises langues vont jusqu’à dire que Niangal n’est pas content de lui et que ce serait pourquoi il ferait profil bas. Pour le journal, une chose est sûre : l’APR et la mouvance présidentielle sans Farba Ngom, c’est un « tiébou dieune » sans sel.

Le Témoin