Wari Pay de Kabirou Mbodje en redressement judiciaire au Tribunal de Paris L’entrepreneur sénégalais, PDG du groupe WARI, Kabirou Mbodje est en contentieux judiciaire avec son Directeur général, le Français Nicolas Lesage. Principal point de friction entre les deux collaborateurs, une affaire liée au dépôt-bilan de la société que Nicolas Lesange a introduit auprès de la juridiction commerciale parisienne. Détails exclusifs.

Les choses se compliquent pour l’entrepreneur sénégalais Kabirou Mbodje. Ce dernier, invisible, qui se fait très discret sur la place financière dakaroise depuis plusieurs mois, est le Président du Conseil d’Administration de la société WARI PAY depuis 2020.



D’après des informations exclusives obtenues par "Confidentiel Afrique", WARI PAY est le nouvel nom de l’entreprise TSI, celle-ci créée le 18 novembre 2003. Selon des sources judiciaires consultées par "Confidentiel Afrique", l’entrepreneur sénégalais, PDG du groupe WARI, Kabirou Mbodje est en contentieux judiciaire avec son Directeur général, le Français Nicolas Lesage. Principal point de friction entre les deux collaborateurs, une affaire liée au dépôt-bilan de la société que Nicolas Lesange a introduit auprès de la juridiction commerciale parisienne.



Contre l’avis de Kabirou Mbodje qui voulait à aucun prix que l’affaire n’atterrisse au tribunal, soutient la source de "Confidentiel Afrique".



Selon toujours les informations de nos confrères, la société qui a été rachetée en 2019, affichait un Total-Bilan de 6 millions 042 300 d’Euros et avait diminué de 43,40% entre 2013-2014. Une situation conflictuelle qui oppose Nicolas Lesange au PCA de la société, Kabirou Mbodj. En redressement judiciaire devant le tribunal commercial de Paris, Kabirou Mbodje est loin d'avoir perdu la bataille.



Il peut compter sur les deux autres administrateurs co-mandataires du board management: MM. Diaby Aboubacar et Jean-Manuel Rozan. Wari PAY a ses quartiers au 89, Boulevard national, 92250, La Garenne-Colombes.









