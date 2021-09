Wari: Plus de 2.800 prestataires annoncent une plainte

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Septembre 2021 à 13:24

Le collectif des prestataires de Wari annonce qu'il déposera aujourd'hui "une plainte pour une affaire que nous qualifions de scandale du siècle opposant plus 2.800 prestataires sénégalais au Dg de Wari, Kabirou Mbodje", annonce un communiqué. Selon ses membres, "nul n’ignore que Wari traverse actuellement des difficultés; des difficultés dont nous n’essayons même pas de comprendre les origines. Et cela ne nous regarde pas car nous ne sommes pas des actionnaires de Wari, ni des travailleurs car il n’existe aucun lien de subordination, mais juste de simples prestataires qui éprouvent des difficultés à récupérer leur argent se trouvant dans notre compte".



En effet, "le retrait de notre solde compte n’est plus possible avec Wari depuis plus d’un an. Tout ceci en violation des articles 16 et 20 des conditions de vente de Wari. Cette situation d’immobilisation de notre argent ne peut plus perdurer, vu tous les préjudices financiers causés", disent-ils. "Depuis des mois, les services de réclamation de Wari ne répondent plus à nos requêtes et, plus grave, la direction générale de Wari ne veut et ne peut plus recevoir nos courriers (violation article 20 des conditions générales de vente)", ont-ils ajouté, rapporte Libération online.

