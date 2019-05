Warkhokh: l’affectation d’une sage-femme met en colère la population

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2019 à 11:34 | | 0 commentaire(s)|

Hier, à Warkhokh, commune située dans l’arrondissement de Dodji, dans le département de Linguère, les populations, pour s’opposer à la mutation de la sage-femme du poste de santé, ont organisé un sit-in sur l’esplanade de la mairie.



Sous un soleil de plomb, hommes, femmes, vieux et enfants ont manifesté, arborant des brassards rouges.



‘’La sage-femme est affectée au poste de santé du ranch de Dolly, au grand désarroi des habitants de Warkhokh, qui ont toujours peiné à accéder à des soins de qualité’’, a pesté le porte-parole des populations, Saliou Top. Selon qui, ‘’depuis 1960, aucun agent de santé n’a été affecté ici. C’est ce qui prouve que Ndèye Fatou Gaye abat un travail qui est apprécié de tous’’.



Accusant le médecin-chef du district sanitaire de Linguère, Dr Ndoye, de tous les péchés d’Israël, ‘’les populations ont promis de bloquer le travail de la nouvelle sage-femme’’. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, est la tenue de la passation de service, à huis-clos, dans les locaux de la mairie dirigée par le député de la coalition Benno Bokk Yakaar (au pouvoir) du département de Linguère, Yoro Sow.



Ainsi, il a fallu la présence dissuasive des éléments de la brigade de gendarmerie de Linguère et ceux de l’escadron de surveillance et d’intervention pour contenir les populations. Celles-ci promettent de bloquer le travail et de fermer la structure sanitaire, renseigne Thieydakar.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos