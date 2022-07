Wave Burkina: Protocole d'accord et accompagnement de 3 mois de salaire et quelques avantages aux licenciés Après avoir licencié plusieurs employés au Burkina, Wade a fait signer un protocole d'accord à ces derniers, alors qu'ils reçu ni copie, ni duplicata de ce protocole. C'est le même modus operandi adopté dans quasiment tous les pays qui ont connu des cas de licenciement. D'ailleurs, certains des licenciés songeraient à ester en justcie

Wave a fait signer un protocole d’accord avec les plus de 190 salariés licenciés. Ces derniers n’ont reçu ni copie, ni duplicata. Cette approche aurait pour but de se prémunir d’éventuelles fuites de documents constatées au Mali.



Ledit protocole porte un engagement de Wave à reverser aux licenciés au moins trois (3) mois de salaires et quelques avantages.



Wave a fournit à chaque salarié licencié, une attestation de travail avec effet le vendredi 8 juillet.



Certains salariés réfléchiraient à intenter une action en justice.









