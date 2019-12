Week-end macabre à Kaolack: 1 mort par accident, 3 par noyade et 6 blessés...

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 12:41 | | 0 commentaire(s)|

Hier dimanche, c'est une collision entre un camion et un Mercedes qui fait 1mort et 6 blessés

Un violent accident qui a causé la mort d'un jeune âgé de 30ans. Ce dernier était le conducteur du véhicule particulier qui est entré en collision avec une Mercedes transportant des bagages à hauteur de Sagne Mbambara,village situé dans la commune de Dya.



Auparavant, les éléments de la 31e compagnie d'incendie et de secours de la brigade régionale des sapeurs pompiers de Kaolack ont repêché les corps sans vie de deux garçons âgés chacun de 8 ans à Daga Diakhaté. Les jeunes Omar Fall et Pape Fata Faye sont retrouvés morts noyés dans les carrières de Daga Diakhaté, localité située dans la commune de Ngathie Naoudé département de Guinguinéo.



Le malheur ne venant pas seul, ses mêmes éléments ont repêché et enterré le vendredi passé un corps sans vie en état de putréfaction très avancée à la plage de Kahone.

Un week-end macabre à Kaolack où 4 personnes ont perdu la vie.



Abdoulaye Diallo, Leral.net Kaolack

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos