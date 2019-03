Week-end macabre sur les routes : deux accidents font 10 morts Deux accidents sur les routes ont occasionné 10 morts ce week-end, selon "L’Observateur". Le premier concerne une voiture 4X4 en provenance de la Guinée, qui a heurté un véhicule de la société Soceter à Seyane, dans le département de Koungheul, faisant 5 morts et un blessé grave, samedi.



Un autre accident est survenu sur la route de Gossas, où deux femmes et trois enfants ont été tués dimanche matin. Le chauffeur tentait d'éviter un âne, selon la même source



