West Ham: Diafra Sakho et Cheikhou Kouyaté réagissent après les propos racistes de Tony Henry Diafra Sakho, l’ancien joueur de West Ham, qui vient de signer au Stade Rennais en début de semaine et l’actuel défenseur Cheikhou Kouyaté, ont réagi aux jugements racistes des Hammers sur les réseaux sociaux, après des déclarations venant du réalisateur de leurs transferts, Tony Henry.

Vendredi 2 Février 2018

Diafra Sakho a réagi sur Snapchat et a précisé que le racisme est la raison pour laquelle il a quitté le club. « Ils prétendent que je suis mauvais parce que j’ai du caractère, je suis un [Lion], ils ont peur et maintenant, tout le monde va voir pourquoi je veux quitter ce club ».



Cheikhou Kouyate a ensuite réagi sur Instagram, où son message était: « Africain et fier ». «Ils ne veulent pas de joueurs noirs, un par un, nous sortons, bonne chance à tous les fans de West Ham, bientôt nous verrons la vérité, je crois en la justice ».



Choqués par ces propos graves, les dirigeants de West Ham n’ont pas tardé à réagir. En effet, ils ont décidé de suspendre provisoirement Tony Henry. « Le club peut confirmer que le chef de la cellule de recrutement Tony Henry a été suspendu pour procéder à une enquête complète. West Ham ne tolérera aucune sorte de discrimination et a donc agi rapidement en raison de la gravité de ces allégations », a indiqué le club dans un communiqué.

