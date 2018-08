Wilane conseille à Khalifa Sall de capituler

Le porte –parole du parti socialiste (PS). Abdoulaye Wilane demande au Maire de Dakar, Khalifa Sall de ne pas contester la confirmation de sa condamnation par la Cour d’appel ce jeudi, de sa condamnation en première instance à 5 ans de prison et, à payer 5 millions de FCfa d’amende. « Si j’étais à sa place, je n’aurai pas interjeté appel », a-t-il déclaré à la TFM, reprise par Seneweb.



Le Maire de Kaffrine suggère à celui de Dakar de miser sur le décret présidentiel pour recouvrer la liberté, plutôt que de poursuivre la bataille judiciaire. « Pour un président qui a pratiquement gracié Karim Wade, rien ne l’empêcherait de prendre la même mesure pour Khalifa Sall et ses cinq autres codétenus », pronostique Wilane.



Une grâce présidentielle qui ne sera plus possible au cas où khaf saisit la Cour suprême d’un pourvoi en cassation. « Vouloir, pendant qu’il est en prison, pendant qu’on veut en faire un candidat en prison, interjeter appel pour faire mousser davantage, cela ne me parait pas intelligente », martèle le député socialiste, en marge d’une rencontre de parlementaire à Saly.



