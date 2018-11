Les Wverers de Wolverhampton ont bien réussi leur première saison en Premier League, mais l’un des problèmes est le manque de puissance de feu.



Les "Loups" ont été mis en relation avec plusieurs joueurs avancés dans la prochaine fenêtre de transfert, tel que l’international sénégalais Keita Baldé Diao. Diplômé de la célèbre académie La Masia de Barcelone, Baldé a une position privilégiée sur l’aile gauche, mais il peut jouer sur toute la ligne avant.



Le joueur de 23 ans s’est fait connaître à la Lazio après avoir quitté le Camp Nou en 2011 avant de s’installer à Monaco six ans plus tard. Balde alors à l’Inter Milan cet été avec un contrat de prêt assorti d’une option d’achat, mais il a connu des difficultés au sein du club italien jusqu’à présent, n’ayant pas réussi à marquer 13 matches.



Selon Tuttomercatoweb, les Nerazzurri seraient intéressés par le retour de Baldé à Monaco en janvier, après quoi les "Loups" pourraient se porter candidats. Les champions de Ligue1 2016/17 sont idéalement à la recherche d’une personne qui réduira Baldé de la masse salariale et reprendra sa facture de prêt d’un montant de 5 millions d’euros (environ 4,5 millions de livres sterling).



Compte tenu de ses talents évidents, de son jeune âge, de son expérience de la Coupe du monde et de ses exploits antérieurs à la Lazio, Balde peut sembler à première vue un choix approprié.



Cependant, étant donné qu’il a en moyenne marqué un but tous les cinq matchs ou plus tout au long de sa carrière senior, serait-il considéré comme un pari trop risqué pour un club nouvellement promu manquant de puissance de feu?, se demande HITC.