Woyofal : La Senelec annonce une étude pour une nouvelle tarification, dans les jours à venir

Une étude est en cours pour changer la tarification des compteurs Woyofal. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le Directeur général de Senelec, face à une colère de plus en plus grandissante de ses clients. « Le consultant est en train de travailler. À l’issue de cela, nous allons faire les propositions à la commission de régulation du secteur de l’énergie, qui sera chargée de valider et de définir ces tarifs-là et qui va définir ces tarifs qu’on va appliquer à tout le monde », a déclaré Mademba Bitèye.



Ainsi, le Directeur général jure que les tarifs de l’électricité n’ont pas haussé. Pour lui, les consommateurs doivent plutôt économiser. « Ce que nous devons dire pour rassurer nos consommateurs, c’est qu’aujourd’hui, il n’y a pas d’augmentation de tarifs. Et nous les appelons à une attitude beaucoup plus économe », dit-il.











Amath Thiam