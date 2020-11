Xénophobie: Ce panneau en Bulgarie invitant les migrants à "rentrer chez eux" est un photomontage "Chers immigrés, bienvenue en Bulgarie ! Pas de travail, pas d'argent, pas de futur. Rentrez chez vous. Merci." Selon des internautes qui ont relayé une photo sur Facebook, c'est ce qu'on pourrait lire sur un panneau visible à l'entrée de la Bulgarie. Mais il s'agit d'un photomontage

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Novembre 2020 à 05:32 | | 0 commentaire(s)|

Des publications relayées par des internautes francophones depuis le 21 novembre prétendent montrer un panneau sur lequel on peut lire en anglais un message invitant les migrants qui arriveraient en Bulgarie à rentrer chez eux.



Les internautes qui relaient cette photo indiquent parfois que le gouvernement français devrait s'inspirer de ce message, tandis que d'autres critiquent la banderole. Une de ces publications a été partagée un peu plus de 2 000 fois sur Facebook.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos