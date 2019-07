Xessal et greffages à Touba: quelle portée pour la nouvelle fatwa du khalife ? Le khalife général des mourides, par la voix de son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre, a annoncé la décision d’interdire les mèches et produits de dépigmentation dans la ville sainte, entre autres produits prohibés.

Le journal "Vox Populi" s’interroge, toutefois, de la portée d’une telle mesure, soulignant que les femmes de Touba pourront toujours se rendre à Mbacké pour acheter ces produits interdits.



Le journal qui fait remarquer que nombre d’épouses de marabouts s’adonnent au xessal, rappelle également qu’une telle décision avait été déjà annoncée, il y a une dizaine d’années, avant de tomber progressivement dans l’oubli. Reste donc à savoir quelles seront les mesures rigoureuses d’accompagnement qui permettront à la décision du khalife, de s’appliquer sans concession.

