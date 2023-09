Xi Jinping, son histoire: Le talent est un trésor La soif de talents. Quelles personnes sont considérées comme de grands talents ? Pour M. Xi, il peut s'agir de personnes possédant des connaissances approfondies et un grand sens des responsabilités, ou encore de personnes possédant des capacités exceptionnelles, spécialisées ou hors du commun.

Dimanche 10 Septembre 2023

M. Xi a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'élargir le nombre de talents de tous horizons et de les servir à bon escient.



Hiver 1983, dans le district de Zhengding de la province du Hebei, un élevage de poulets suranné offrait un spectacle des plus sombres. Plus de 300 poulaillers étaient à l'arrêt, rongés par le temps et la rouille. Les mauvaises herbes autour des poulaillers et dans la cour arrivaient à hauteur du genou.



Par un froid glacial, Xi Jinping, alors secrétaire du Comité du PCC pour le district de Zhengding, se fraie un chemin à travers les mauvaises herbes pour atteindre le poulailler, les sourcils froncés.



Il se demande pourquoi une telle ferme pouvait subir de lourdes pertes. Après tout, les poulaillers étaient bien construits et automatisés pour alimenter les poules et récupérer les œufs.



Après son enquête, Xi Jinping se rend compte qu’il manque des personnes dotées de l'expertise nécessaire ! Un expert pourrait certainement réparer ce gâchis !



Il fallait trouver cet expert !



L'éleveur de poulets Liu Chengyong entre alors en scène. Liu avait fondé un complexe d'élevage de poulets et avait réalisé d'excellentes ventes. En l'espace de trois ans, les partenaires commerciaux de Liu étaient passés de 12 à 43 ménages, et ils avaient formé plus de 30 éleveurs de poulets. Liu était surnommé à juste titre le « chef des poulets » et sa réputation avait gagné du terrain.



La veille de la Fête du Printemps 1984, Liu Chengyong s'occupe des 25 poulets qu'il élève chez lui lorsqu'il entend frapper à la porte.



Xi : M. Liu ?

Liu Chengyong ouvre la porte et voit Xi Jinping debout dans le vent glacial, le sourire aux lèvres, les mains tendues pour une poignée de main.



Liu: Entrez, s'il vous plaît.



Les deux hommes discutent à l'intérieur et Xi Jinping encourage Liu à prendre en charge l'élevage de poulets du district.



Xi : J'ai entendu dire il y a longtemps que vos poules sont les seules à pondre des œufs par ce temps glacial.

Xi : Si l'élevage de poulets peut faire ne serait-ce qu’un centime de bénéfice cette année, la situation s'améliorera !



Encouragé par ces paroles, Liu Chengyong accepte la mission.



Liu: Laissez-moi faire. Je vous promets de rapporter 5 000 yuans cette année !



C'est ainsi que Xi Jinping a mis en relation un expert en élevage de poulets et une entreprise d'État au bord de la faillite.



Mais il a également suscité une vive controverse.



« Comment un éleveur de poulets peut-il devenir le dirigeant d'une entreprise publique ? C'est une aberration. »

« On ne peut pas faire de profits avec un élevage de poulets. »



Cependant, Xi Jinping insiste pour soutenir Liu dans ses réformes et ses innovations. Le nouveau dirigeant licencie plus de 70 travailleurs qui ne connaissaient rien à l'élevage de poulets, ne gardant qu'une douzaine de personnes expérimentées. Les poulaillers sont ressoudés conformément aux nouvelles normes, désinfectés, et des technologies avancées d'éclosion sont introduites, entre autres.



Quelques mois plus tard, des poussins sortent de leur coquille. À la fin de l'année, le taux de production d'œufs de l'exploitation atteignait 80 %. Cet élevage de poulets, qui avait perdu 780 000 yuans auparavant, réalise un bénéfice de plus de 60 000 yuans cette même année. Le « chef des poulets » que Xi Jinping avait trouvé a permis à l'entreprise d'État de rebondir.



Xi Jinping a une vision unique lorsqu'il s'agit de nommer les bonnes personnes et de libérer leur potentiel. Il a proposé de mettre en place des politiques exceptionnelles pour les spécialistes dont on a besoin de toute urgence. Plutôt que d'exiger la perfection ou de se fier uniquement à l'ancienneté ou à une méthode d'évaluation uniforme, il faut laisser une grande marge de manœuvre aux personnes qui ont un véritable talent et de réelles capacités.



Lors de son séjour à Zhengding, M. Xi rend également visite à l'écrivain Jia Dashan, au mécanicien Liu Yuzhong et à Wu Baoxin, qui s'est spécialisé dans les cosmétiques, entre autres. Xi invite ces experts à contribuer à renouveler l'économie du district.



Xi Jinping a déclaré un jour que celui qui parviendrait à encourager et à attirer les talents aurait un avantage concurrentiel.



Au début de 1984, des lettres signées « Étudiant Xi Jinping » ont été envoyées à plus de 100 experts et universitaires de renom dans toute la Chine, les invitant à devenir consultants pour le district de Zhengding. Touchés par la sincérité de Xi Jinping, des experts venant de divers domaines ont accepté l'invitation. Il s'agit notamment du mathématicien Hua Luogeng, de l'économiste Yu Guangyuan et d'experts en moteur à combustion interne et en ingénierie automobile, en chimie et en ingénierie chimique, ainsi qu'en agronomie. Ils ont été les premiers membres du groupe de consultants à offrir des conseils sur le développement du district de Zhengding. Ils ont également participé à la formation des talents locaux.



Xi Jinping a toujours eu un profond respect pour les talents, comme en témoignent les efforts qu'il a déployés au cours des dernières décennies pour mettre les talents de tous horizons au service du développement de l'ensemble du pays.



Délégation appropriée des tâches



Outre son ouverture d'esprit à l'égard des talents, Xi Jinping sait également déléguer les tâches. Il a toujours encouragé et soutenu toutes les industries à transformer les ressources humaines en une dynamique de développement de haute qualité.



Même lorsqu'il était fonctionnaire subalterne, Xi a accordé une attention particulière au rôle que les talents scientifiques et technologiques jouaient dans la société et les a encouragés à mettre leur expertise au service de la construction sociale.



Du milieu à la fin des années 1990, l'agriculture traditionnelle a progressivement perdu son avantage dans la ville de Nanping, autrefois connue comme le grenier de la province du Fujian. Les anciennes infrastructures agricoles avaient été gravement endommagées au cours de l'été 1998 par la plus grande inondation du siècle, ce qui avait conduit à l’affaiblissement de la production agricole locale.



Xi Jinping arrive à Nanping pour participer aux efforts de reconstruction après la catastrophe. Après avoir mené des enquêtes sur place, Xi pense que pour sauver l'économie locale, il faut s'appuyer sur les progrès scientifiques et technologiques et augmenter la productivité du travail pour transformer l'agriculture locale et l'économie rurale.



Toutefois, la promotion des nouvelles technologies dans l'agriculture n'était pas une tâche facile à l'époque. La ville manquait d'infrastructures agricoles et de spécialistes. Les agriculteurs locaux vivaient loin les uns des autres, ce qui rendait difficile l'organisation de formations.



Face à ce défi, Xi Jinping propose d'apporter la science et la technologie à la population en envoyant des experts dans les villages. C'est ainsi qu'est né le « système de commissaires pour les sciences et les technologies », toujours en vigueur aujourd'hui.



En février 1999, un premier groupe de 225 chercheurs et techniciens agricoles est envoyé dans 215 villages. Ils deviennent rapidement des vedettes dans les villages du nord de la province du Fujian.



Ces commissaires n'ont pas seulement travaillé, ils ont aussi vécu à la campagne pendant une longue période. Ils ont montré aux agriculteurs le savoir-faire agricole, les ont aidés à résoudre les problèmes de production et ont formé un grand nombre de travailleurs. Ils ont également guidé et organisé les agriculteurs pour qu'ils utilisent les technologies agricoles modernes afin d'améliorer l'efficacité et donc leurs revenus.



Xie Fuxin, spécialiste de la plantation de vignes, faisait partie des commissaires qui se sont rendus dans la ville de Nanping. Il a consacré près de 20 ans à aider plus de 20 000 agriculteurs à planter du raisin dans le nord du Fujian. La production annuelle de l'industrie viticole locale a ainsi atteint plus de 600 millions de yuans.



Xie Fuxin :

« Notre objectif était d'apporter de l'espoir à l'agriculture et de la prospérité aux agriculteurs. Je pense que c'est aussi la plus grande aspiration du président Xi Jinping. »



Aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, des experts en science et technologie comme Xie Fuxin travaillent dans des exploitations agricoles dans tout le pays, apportant avec eux de nouvelles technologies et fournissant des services dans les zones rurales. Ils ont changé la physionomie des villages et amélioré la vie des agriculteurs.



Ce système mis en place a reçu un accueil chaleureux de la part de la population.



Un soutien global aux talents



Le respect et l'estime de Xi Jinping pour les grands talents se manifestent également dans le soutien qu'il apporte à leurs conditions de travail et de vie. Il s'est engagé à créer un environnement social inclusif et innovant.



Le 10 novembre 2000, Xi Jinping se rend à la base d'entraînement sportif de Zhangzhou, dans la province du Fujian. Il s'agit de la base d'entraînement de l'équipe féminine chinoise de volley-ball.



Au début des années 1980, l'équipe féminine chinoise de volley-ball est entrée dans l'histoire en remportant cinq titres consécutifs lors des plus grandes compétitions mondiales de volley-ball. Leur combativité et leur résistance ont inspiré une génération de Chinois qui avaient besoin de confiance et de motivation aux premiers stades de la réforme et de l'ouverture. Cependant, dans les années 1990, l'équipe féminine chinoise de volley-ball a vu ses performances descendre en flèche. Lors des Jeux olympiques de Sydney en 2000, elle était au plus bas.



À l'époque, la base d'entraînement avait servi à l'équipe pendant près de 30 ans et était déjà très vieille. La construction d'un nouveau site coûterait environ neuf millions de yuans, mais personne ne savait si le plan de construction serait approuvé.



Encourageant, Xi Jinping indique clairement qu'il continuera à soutenir l'équipe. Il explique que la base d'entraînement fait la fierté du Fujian et qu'il est de la responsabilité de la province de la maintenir en bon état. Il ajoute que la province du Fujian se doit de contribuer à la renaissance de l'équipe féminine chinoise de volley-ball.



Xi :

« Ce voyage a été très stimulant. En tant que base d'éducation patriotique, ce site d'entraînement est censé promouvoir davantage l'esprit de l'équipe féminine de volley-ball. Il doit être rénové et amélioré de toute urgence. L'équipe est encore au plus bas et a besoin de l'encouragement et du soutien de tous les secteurs de la société. »



La construction du nouveau site peut officiellement commencer.



En juillet 2001, Xi Jinping revient rendre visite à l'équipe féminine de volley-ball.



Xi Jinping déclare que l'équipe féminine chinoise de volley-ball est considérée comme leur famille par les habitants de Zhangzhou, et que revenir pour s'entraîner est comme un retour à la maison :



« Votre esprit combatif est profondément ancré dans le cœur des gens. Les habitants du Fujian croient fermement que votre équipe connaîtra une nouvelle gloire. J'espère que vous vous entraînerez bien ici à Zhangzhou et que vous obtiendrez d'excellents résultats dans un avenir proche. Vous avez les habitants du Fujian à vos côtés ! »



Après ces remarques, Xi Jinping ne part pas tout de suite, mais s’assied sur un petit tabouret au bord du terrain et regarde l'équipe s'entraîner. Il reste assis dans la vieille salle d'entraînement dans une chaleur étouffante pendant plus d'une demi-heure, sa chemise trempée de sueur.



Son soutien et son attention ont grandement encouragé toute l'équipe.



Lors de la Coupe du monde féminine de volley-ball de la FIVB en 2003, l'équipe de Chine est redevenue championne du monde après 17 ans.



En mars 2004, l'équipe féminine chinoise de volley-ball emménage dans une salle d'entraînement flambant neuve. En août de la même année, elle remporte la médaille d'or aux Jeux olympiques d'Athènes et monte à nouveau sur la plus haute marche du podium des Jeux olympiques, après une interruption de 20 ans.



Les conditions d'entraînement se sont améliorées tout au long de ces deux décennies, et les encouragements de Xi Jinping ont toujours été présents à leurs côtés, donnant à l'équipe une force spirituelle face aux nombreux défis.



Au cours de ses décennies de gouvernance, Xi Jinping a fait preuve de perspicacité pour identifier les talents, de ressources pour les attirer et de décision pour les servir. Il a également fait preuve de sincérité et de générosité en respectant et en soutenant les talents.



Et cela a toujours été son « mot de passe » pour galvaniser les personnes compétentes afin qu'elles dirigent le développement social et économique.



Ousmane Wade