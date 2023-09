Xi Jinping, son histoire/ Un leader dans la lutte contre la pauvreté: Réduction de la pauvreté grâce au développement industriel Lors du sommet des BRICS de 2017 dans la ville de Xiamen, les dirigeants des BRICS ont reçu en cadeau une ravissante boîte de thés assortis du Fujian, avec des variétés comprenant le Tieguanyin d'Anxi, le Dahongpao de la montagne Wuyi et le thé au jasmin de la ville de Fuzhou.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Septembre 2023 à 19:53 | | 0 commentaire(s)|

Il ne s'agit pas d'une boîte de thé ordinaire. Elle illustre comment la vie des cultivateurs de thé locaux a changé sous l'impulsion de Xi Jinping lorsqu'il travaillait dans le Fujian en tant que fonctionnaire local.



Xi commence à travailler dans le Fujian en juin 1985 et reste dans la province pendant 17 ans, occupant divers postes dans différentes villes, dont Xiamen, Ningde et la capitale provinciale Fuzhou.



Lorsque M. Xi prend ses fonctions dans le Fujian, la partie orientale de la province est la plus pauvre.



Entouré de montagnes sur trois côtés et faisant face à la mer, le Fujian jouit d'un climat chaud et humide avec des précipitations abondantes, ce qui est idéal pour la culture du thé. En fait, la partie orientale de la province était autrefois une célèbre région productrice de thé, avec une histoire de plantation de thé remontant à plus de 1 700 ans. De nombreuses variétés de thé mondialement connues, telles que le thé noir Tanyang, sont originaires de cette région.



Cependant, au fil du temps, la région a perdu son rang dans l'industrie du thé. Les habitants qui dépendaient des ressources des montagnes sont tombés dans une extrême pauvreté.



Afin de sortir l'est du Fujian de cette situation difficile, Xi Jinping visite toutes les grandes plantations de thé de la région au cours des années qui suivent, afin de déterminer les principales raisons pour lesquelles les cultivateurs de thé locaux ne parvenaient pas à gagner décemment leur vie. Il constate qu'en dépit de conditions naturelles favorables, l'industrie locale du thé était trop dispersée et désorganisée, et que les cultivateurs « n’avaient pas bien accordé leur violon », chacun travaillait dans son coin.



Xi Jinping prévoit une solution pour l'industrie locale du thé par le biais de l'industrialisation et de l'économie d'échelle. Il s'agit en fait de planter à grande échelle, de cultiver des produits de haute qualité, de classer les feuilles de thé et de créer des marques. Il suggère également de mettre en place des administrations locales pour faciliter la mise en œuvre progressive de ces mesures.



En suivant les conseils de Xi, la région retrouve son poids d’antan dans l'industrie du thé. Grâce à la création d'emplois, les conditions de vie des personnes démunies progressent, de même que l'économie locale. L'effort de lutte contre la pauvreté est ainsi passé d'un modèle que l’on pourrait qualifier de« transfusion sanguine » à un modèle qui stimule les capacités de « fabrication de sang ». Les gens pouvaient désormais s’enrichir par leurs propres moyens.



Xi pense que le développement est l'approche fondamentale pour éradiquer la pauvreté et la planification industrielle en est un aspect important :« La réduction de la pauvreté par le développement industriel est le moyen le plus simple et le plus efficace », déclare Xi Jinping.



À la fin de 2020, les politiques de réduction de la pauvreté par le développement des industries locales ont touché 98 % des ménages pauvres du pays, ce qui en fait l'approche la plus durable pour lutter contre la pauvreté en Chine.



Le développement des industries locales est l'une des principales mesures pour la« réduction ciblée de la pauvreté » mises en avant par M. Xi, une stratégie qui nécessite des méthodes de développement personnalisées adaptées aux conditions locales, des conseils ciblés pour des groupes de personnes particuliers et une allocation appropriée des ressources aux régions touchées par la pauvreté.



D'autres politiques, telles que la relocalisation et la collaboration sociale, ont également donné des résultats impressionnants.



Cibler les causes profondes de la pauvreté



Le dernier kilomètre est toujours le plus difficile. Il en va de même pour la lutte contre la pauvreté. En ce qui concerne le dernier kilomètre, Xi Jinping préconise de reloger les populations des zones où les conditions naturelles sont extrêmement difficiles.



Dans ces régions et dans d'autres endroits fréquemment frappés par des catastrophes naturelles, la construction d'infrastructures pour les routes,l'eau et l'électricité serait extrêmement coûteuse. Il est impossible d’imaginerune vie prospère si les gens restent là où ils sont.



Dans une telle situation, la meilleure façon d'aider les gens est de les réinstaller.



Lorsque Xi Jinping travaille dans la province du Fujian, un groupe de personnes qui vit sur des bateaux de pêche en bois attire son attention.



Ces habitants étaient appelés les« tziganes sur l'eau » et étaient considérés comme un groupe particulièrement pauvre. Ces familles vivaient sur des bateaux en bois depuis des générations.



Un beau jour de la fin avril 1998, Xi Jinping visite la maison de Yang Yongxiong, un bateau de pêche amarré dans les eaux du district de Xiapu.



Xi Jinping doit se pencher pour entrer dans la petite cabine du bateau. Le père de Yang, âgé de près de 80 ans, offre à Xi un coussin en bois en guise de siège. Les deux hommes commencent alors à discuter.



Xi : Lao Yang, comment êtes-vous devenu pêcheur, et comment ça se passe maintenant ?

Yang : Je vis sur ce bateau depuis aussi longtemps que je me souvienne. Avant, la vie était plus dure. Après 1949, j'ai obtenu des terres le long de la plage, ce qui m'a rendu la vie beaucoup plus facile.

Xi : Le gouvernement a relogé les pêcheurs sur la terre ferme dans les années 1960, pourquoi n'y êtes-vous pas allé à ce moment-là ?



Yang : J'étais habitué à vivre sur l'eau. Je craignais de ne pas pouvoir gagner ma vie sur la terre ferme.

Xi : Et maintenant ? Voulez-vousy aller maintenant ?



Yang : J'ai vu d'autres personnes bien s'installer sur la terre ferme, certaines ont trouvé un emploi, d'autres vendent des fruits de mer. Ils vivent bien. J'aimerais bien y aller maintenant si j'en ai l'occasion.



Les bateaux que ces pêcheurs appelaient leur maison mesuraient généralement sept à huit mètres de long et moins de deux mètres de large. Ces bateaux miteux et humides n'avaient ni électricité ni eau et abritaient normalement une famille de plusieurs générations.



Après avoir vu ces conditions, Xi Jinping s'empresse de prendre les mesures adéquates. Il dirige les efforts visant à accélérer le plan de relocalisation et exhorte les gouvernements locaux à prendre des mesures de suivi pour aider les nouveaux arrivants sur le rivage à bien gagner leur vie.



Au cours des trois années qui suivent, environ 20 000 habitants vivant sur les bateaux du Fujian emménagent dans de nouvelles maisons sur la terre ferme. Aujourd'hui encore, ils sont reconnaissants envers Xi Jinping.





« L'idée de reloger les personnes vivant sur des bateaux est venue de Xi Jinping lorsqu'il travaillait dans le Fujian. Nous avons été profondément touchés qu'en tant que responsable provincial, il vienne sur nos petits bateaux pour discuter avec nous. »



« Nous étions tous très excités le jour où nous avons déménagé. Nous étions fascinés par les ampoules électriques et nous n'avons pas pu nous endormir de toute la nuit. Nous étions incroyablement excités ! Nous avions l'impression de fêter le Nouvel An chinois, mais en plus joyeux. Le bonheur avait frappé à notre porte. »



Dans les années qui suivent, Xi Jinping n’oublie pas les personnes qui ont quitté leur bateau, et il encourage les gouvernements locaux à suivre de près la vie et le travail de ces nouveaux habitants des villages.



Avec le temps, de nombreuses personnes qui ont déménagé ont trouvé un emploi avec un revenu stable dans la pêche maritime, le transport maritime, le commerce ou le tourisme. Ils ont pu vivre et travailler sur la terre ferme et sortir de la pauvreté.



En 2021, dans le village de Xiaqi, le premier village de réinstallation de ce type il y a vingt ans dans le Fujian, le revenu annuel moyen par habitant des villageois avait été multiplié par 27 par rapport à 1998.



Des efforts de collaboration pour une prospérité commune



Tout au long de l'histoire, il y a toujours eu des déséquilibres de développement entre les zones urbaines et rurales et entre les régions en Chine. Il n'a jamais été facile de mener l'ensemble du pays à la prospérité.



Pour atteindre l'objectif d’une prospérité commune, Xi Jinping a attaché une grande importance à la collaboration entre les régions occidentales et orientales de la Chine, mais aussi à l'assistance mutuelle entre les régions plus développées et moins développées, et il a encouragé les personnes qui se sont enrichies les premières à aider les autres à rattraper leur retard.



En 1996, la province du Fujian lance un programme de soutien individuel à la région autonome Hui du Ningxia, moins développée, dans le nord-ouest de la Chine. Xi Jinping dirige le programme en tant que secrétaire adjoint du Comitédu PCC pour la province du Fujian.



Cette année-là, Lin Zhanxi, professeur à l'Université d'agriculture et de sylviculture du Fujian, développe avec succès la « technologie Juncao », une méthode de culture de champignons sur l'herbe. Cette méthode permet aux champignons comestibles et médicinaux de pousser sur des types spécifiques d'herbe ou de plantes médicinales, et contribue au développement durable entre les plantes, les animaux et les champignons. L'utilisation de l'herbe pour faire pousser des champignons comestibles offre une nouvelle solution pour éradiquer la pauvreté.



Cette nouvelle méthode attire l'attention de Xi, qui s'intéresse depuis longtemps à la lutte contre la pauvreté.



Xi Jinping intègrerapidement cette nouvelle méthode dans les travaux de collaboration entre le Fujian et le Ningxia. Il encourage les experts à se rendre dans le Ningxia pour enseigner leurs savoirs aux habitants et développer de nouveaux types de champignons comestibles adaptés aux conditions locales.



Très vite, la culture du champignon « Juncao » est devenue l'industrie florissante du Ningxia et, grâce aux programmes de lutte contre la pauvreté, son PIB a été multiplié par plus de 16 en 20 ans. Les revenus des habitants des villes et des campagnes ont été multipliés par près de sept. Le soutien individuel entre le Fujian et le Ningxia est devenu un exemple frappant de lutte contre la pauvreté par la coopération et de recherche d'une prospérité commune.



Plus passionnant encore, grâce à la promotion de Xi Jinping, la « technologie Juncao » a non seulement atteint d'autres régions de Chine, mais a également dépassé les frontières pour contribuer aux efforts mondiaux de réduction de la pauvreté.



À ce jour, cette méthode a été appliquée dans plus de 100 pays et régions du monde, créant des centaines de milliers d'emplois locaux et aidant les gens à sortir de la pauvreté.



En Papouasie-Nouvelle-Guinée, premier pays à en bénéficier, l'herbe sur laquelle les champignons peuvent pousser est devenue « l'herbe de l'espoir » pour la population.



« En fait, j'ai appelé ma jeune sœur "Juncao", elle porte le nom de ce procédé agricole, pour montrer le lien entre ma famille et la "technologie Juncao".



Entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui, j'ai accompli beaucoup de choses. Mes enfants sont scolarisés et tous leurs frais de scolarité sont payés. J'ai une voiture et ma maison est construite. »



Aux Fidji, la culture du champignon « Juncao » est considérée comme un nouvel espoir pour les États insulaires agricoles. Au Lesotho, les habitants ont écrit une chanson à ce sujet : « Certains disent que c'est de l'herbe sauvage, d'autres que c'est la vie. C'est de la nourriture. C'est un médicament. C'est l'espoir. »



Cette nouvelle méthode a également permis à de nombreux jeunes de trouver un emploi au Rwanda.



Sortir une population immense de la pauvreté est l'un des plus grands témoignages de la capacité de Xi Jinping à résoudre les problèmes du monde réel.



À la fin de l'année 2020, la Chine avait sorti de la pauvreté absolue l'ensemble de sa population rurale pauvre, soit près de 99 millions de personnes, remportant ainsi une importante bataille dans les délais prévus.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook