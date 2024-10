Y en a marre : "Ce que nous n'avons pas accepté sous Wade et Macky Sall ne saurait l’être sous Diomaye"

Jeudi 3 Octobre 2024 à 19:16

Le mouvement citoyen Y en a marre a tenu une conférence de presse, ce jeudi après-midi, pour fustiger les nombreuses arrestations d’homme de médias et de politiques. Le rappeur Thiate hausse le ton : « Ce que nous n’avons pas accepté sous le régime d’Abdoulaye Wade en passant par Macky Sall ne saurait l’être sous Diomaye ».



Abordant dans le même sens, le coordonnateur du mouvement, Aliou Sané, s’est indigné de la démarche des nouvelles autorités. « Ce qu’on n’a vu ces derniers jours ne va pas dans le sens d’apaiser la démocratie. Il y a six mois en arrière, on n’aurait pas cru qu’au Sénégal un opposant serait arrêté à quelques semaines des élections législatives pour des délits d’opinion », a-t-il déploré, rapporte Emedia.sn.

