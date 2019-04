Y en a marre, Frapp, France dégage et les FDS disent non au projet de révision constitutionnelle

La place Soweto risque d’être le lieu de vives tensions dans les prochains jours. Y en a marre, Frapp, France dégage et les forces démocratiques du Sénégal comptent assiéger l’Assemblée nationale le jour de la plénière dédiée au vote du projet portant révision de la constitution. Une réforme qui vise fondamentalement à supprimer le poste de Premier ministre et les moyens d’actions réciproques entre l’Exécutif et le Législatif.



En conférence de presse hier, ces différentes organisations ont exprimé leur opposition à ce projet, par la voix du secrétaire général des Forces démocratiques du Sénégal, Babacar Diop.

















